Son dakika haberi! Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davasında son savunmalara geçildi
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Son dakika haberi! Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davasında son savunmalara geçildi

Son dakika haberi! Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın davasında son savunmalara geçildi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, savcının önceki celse esas hakkında mütalaayı sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verileceğini söyledi.

Bunun üzerine sanık Chamatzoglou, avukatıyla birlikte savunma yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Mütalaada hakkında beraat istendiğini aktaran Chamatzoglou, FETÖ ile irtibatının olmadığını, örgütü basından bildiğini ifade etti.

Bodrum ve Kos Adası'nda tur acenteliği yaptığını anlatan Chamatzoglou, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iş adamı Serhat Ilıcak'ın kendisinden Nazlı Ilıcak'ı yurt dışına kaçırmasını istediğini ancak bu talebi geri çevirdiğini iddia etti.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Nazlı Ilıcak'ın Bodrum'da gözaltına alındığını kaydeden Chamatzoglou, 2017'de bir kez daha görüştüğü Serhat Ilıcak'ın bu sefer de değerli bir yazar arkadaşının olduğunu, onun yurt dışına çıkarılması gerektiğini kendisine söylediğini anlattı.

Ilıcak'ı kırmamak için "Tamam bakarız" deyip konuyu geçiştirdiğini öne süren Chamatzoglou, "Daha sonra bana, bahsettiği yazar arkadaşının yakalandığını söyledi. Kim olduğunu sorduğumda 'Enver' diye cevap verdi. Akabinde Serhat Ilıcak, yakalanan yazar arkadaşının damadını yurt dışına kaçırmak istediğini de bana söyledi. Ancak yurt dışına kaçırılma talepleri için bir şey yapmadım. Yasa dışı bir şey yapmam zaten mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Chamatzoglou'nun savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

İddianame

İddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştığı belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.

Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temas kurulan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise iddianamede, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekle suçlanmıştı.

Savcı, Altaylı için 42 yıl 6 aya kadar hapis istedi

Önceki celsede mütalaasını sunan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Barıner hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatini istemişti.

Daha önce bu davada sanık olan Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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