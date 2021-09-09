Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
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Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURSA'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınıp döven S.H.'yi (32), itfaiye merdiveniyle pencereden eve giren polis ekipleri kurtardı.

BURSA'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınıp döven S.H.'yi (32), itfaiye merdiveniyle pencereden eve giren polis ekipleri kurtardı. B.H., kendisine müdahale eden 3 polis memurunu da el ve kollarından yaraladı. B.H.'nin eşini saçlarından tutup dövdüğü anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta 8 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.H. ile eşi S.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dairenin kapısını içeriden kilitleyen B.H., mutfaktan ekmek bıçağı aldı. Bunu gören S.H., kendisini bir odaya kilitleyip, çığlık atarak yardım istedi. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. B.H.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş veren polis ekiplerinin çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine polis ekipleri, eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

SAÇLARINDAN TUTUP DÖVDÜAsayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, gelen itfaiye merdiveniyle S.H.'nin bulunduğu odaya girmek istedi. Ancak bu sırada B.H. eşinin bulunduğu odanın kilitli kapısını kırarak içeri girdi. B.H., eşi S.H.'nin saçlarından tutup dövmeye başladı. O anlar, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.Pencereden eve giren ekipler, bıçakla kendisine direnen B.H.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında B.H., 3 polisi kolları ve ellerinden yaraladı. B.H. polis merkezine götürüldü.BABASI GÖRÜNTÜ ÇEKİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada B.H.'nin babası C.H. olayı görüntüleyen gazetecileri engellemeye çalıştı. C.H. polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. S.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Eşini bıçakla rehin alıp döven kocayı pencereden giren polisler etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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