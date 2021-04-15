Son dakika haberi: Esenler'de bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Esenler'de bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenler'de bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Menderes Mahallesi 343 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede büyüyünce zemin katta oturanlar mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde bir bebeğin de bulunduğu 5 kişilik aileyi kurtardı. Yangın ekiplerce söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk