Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında

29.10.2020 08:17 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:22

Son dakika habere göre Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri hedef alan misket bombalı saldırısı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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