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Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AĞRI (İHA) - Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van Ağrı karayolu, Belediye kavşağında meydana gelen kazada F.Ç. nin kullandığı 25 EY 557 ve M. Ç. nin kullandığı 34 AC 1646 plakalı Citroen Berlingo marka araçlar çarpıştı, çarpmanın etkisiyle araçlardan birindeki bir kişi hafif yarandı

Yaralanan kişi olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavşak, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı, araçların çekilmesiyle daha sonra trafiğe açıldı.

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

Erciş'te trafik kazası: 1 yaralı

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