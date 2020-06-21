Son dakika haberi... Engelli babanın en büyük mutluluğu çocukları
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Son dakika haberi... Engelli babanın en büyük mutluluğu çocukları

Son dakika güncel haberine göre Amasya'da yaşayan bedensel engelli Mustafa Karadüz'ün (46) eşi ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile bağı, herkese örnek oluyor.

21.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:03

Amasya'da yaşayan bedensel engelli Mustafa Karadüz'ün (46) eşi ve çocuklarıyla kurduğu mutlu aile bağı, herkese örnek oluyor.

Bir buçuk yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Mustafa Karadüz, 36 yaşında evlendi.

Biri 8, biri 5 yaşında iki çocuğu olan Karadüz, çocukları ve mutlu yuvası ile hayata tutundu.

Pek çok baba gibi evinin geçimini sağlamak için mücadele veren Karadüz, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi bünyesindeki galoş atölyesinde çalışarak rızkını çıkarıyor.

Karadüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını ve ailesini çok sevdiğini, kendisi için en güzel babalar günü hediyesinin çocuklarının güler yüzü ve baba demeleri olduğunu söyledi.

Çocuklarının sevgisinin ona engelli olduğunu unutturduğunu dile getiren Karadüz, şöyle devam etti:

"Baba olmak çok güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır. İki tane pırlanta gibi oğlum var çok şükür. Onların varlıkları, onların gülümsemeleri bana 'baba' demeleri dünyalara değer. Akşam eve geldiğim zaman oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz. Çocuklarım beni kapıda karşılıyorlar. 'Babam gelmiş' deyip boynuma sarılıyorlar. O beni çok mutlu ediyor, günün yorgunluğu gidiyor üzerimden. Hepimiz birer engelli adayıyız, evlendim 2 tane pırlanta gibi oğlum oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bugün de Babalar Günü en mutlu günümdeyim. Eşim olsun, çocuklarım olsun engelli olmamı hiç hissettirmiyorlar bana. Bazen engelli olmamla ilgili çocuklar soruyor ona da anneleri cevap veriyor, konuşuyorlar. Bu günümüze şükürler olsun. Allah bundan geri koymasın. Ben halime şükrediyorum güzel bir mutlu yuvam var."

Karadüz'ün 8 yaşındaki oğlu Ahmet Bora, babalarının kendileriyle sürekli ilgilendiğini belirterek, "Babam bizimle çok ilgileniyor. Çok güzel oyunlar oynuyoruz. Bilek güreşi yapıyoruz, bazen geziyoruz. Babamı çok seviyorum o da bizi çok seviyor. " dedi.

"Birçok aileye, insana örnek olacak yaşantısı var"

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan da Mustafa Karadüz'ün kendi bünyelerinde bulunan atölyede çalıştığını ailesiyle çocuklarıyla birlikte örnek bir baba olduğunu söyledi.

Arslan, Karadüz'ün çalıştığı atölyede çocuklarına kavuşmak için dakikaları saydığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim her zaman topluma çalışmalarımızda verdiğimiz mesaj engellerin bedende olmadığı yeter ki düşüncede ve kalpte engel olmasın. Bugün de bunun belki de en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Mustafa kardeşimin birçok aileye, insana örnek olacak yaşantısı var. Çok güzel 2 evladı var. Babalar Günü'nü belki de en güzel yaşayanlardan biri de Mustafa Bey'dir. Ben bu mutluluğun aile içindeki bu muhabbetin herkese örnek olmasını istiyorum. Mustafa kardeşimiz tekstil ve galoş atölyemiz var, saatleri dolduramıyor orada. Eve gelip bir an önce çocuklarına sarılmak için dakikaları sayıyor. Allah bu mutluluklarını hiç bozmasın. Mustafa Bey'in tek problemi, şu anda çocuklar büyüdüğü için masrafları da çoğalıyor. Bizim bünyemizde aldığı ücret artık ona çok fazla yetmiyor. Daha iyi bir iş olursa onun için çocuklarının eğitimi için daha iyi olacak."

Son dakika haberi... Engelli babanın en büyük mutluluğu çocukları

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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