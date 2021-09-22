Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0462810,38Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0764300,25Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,046281
|0,38
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076430
|0,25
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,258126
|0,11
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036269
|0,08
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,456375
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042316
|0,86
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,963787
|0,72
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,827240
|0,48
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988925
|0,41
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,991895
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,070882
|0,89
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057099
|0,61
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089430
|0,42
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045083
|0,42
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,798190
|0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,968704
|1,35
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049278
|0,57
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,153902
|0,44
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,559082
|0,25
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,053511
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064807
|0,18
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,999123
|0,14
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,240798
|0,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,974187
|0,12
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,869337
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,544479
|0,53
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,437980
|0,51
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,785176
|0,37
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,021469
|0,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068179
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,211651
|0,06
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,096485
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|2,172761
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,095348
|0,05
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,004541
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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