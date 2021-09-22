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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0462810,38Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0764300,25Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0462810,38
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0764300,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2581260,11
İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0362690,08
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,4563750,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423160,86
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9637870,72
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8272400,48
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9889250,41
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9918950,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0708820,89
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0570990,61
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0894300,42
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0450830,42
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7981900,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9687041,35
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0492780,57
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1539020,44
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,5590820,25
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0535110,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0648070,18
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9991230,14
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2407980,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9741870,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8693370,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,5444790,53
QNB Finans Portföy Altın BYF43,4379800,51
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,7851760,37
Inveo Portföy Altın Fon1,0214690,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0681790,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2116510,06
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0964850,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu2,1727610,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0953480,05
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0045410,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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