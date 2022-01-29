Son dakika haberi: Edirne'de fuhuş operasyonu: 4'ü Tayland uyruklu 5 gözaltı

EDİRNE'de polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddiasıyla Tayland uyruklu 4 kadın ve bu kişilere yer temin ettiği gerekçesiyle S.B.'yi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tayland uyruklu kadınların fuhuş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, Şükrüpaşa Mahallesi 216'ncı Sokak'taki apart daireye operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı iddiasıyla Tayland uyruklu P.P., B.P., K.D. ve D.K. adlı kadınlar ile yer temin ettiği gerekçesiyle S.B. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.B. de savcılık tarafından serbest bırakıldı.