Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 10'uncu ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 10'uncu ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 10'uncu ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Dışişleri Bakanlığı olarak, yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz olarak, tüm sanayicilerimizin yanında olacağız." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Dışişleri Bakanlığı olarak, yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz olarak, tüm sanayicilerimizin yanında olacağız." dedi.

Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 10'uncu Ankara Sanayi Odası (ASO) Büyükelçilikler Resepsiyonu'na, Kaymakcı'nın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, sanayicilere seslenerek, "Dışişleri Bakanlığı olarak, yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz olarak tüm sanayicilerimizin yanında olacağız. İhracatı artırma konusunda, vize engelinin aşılması konusunda, umarız önümüzdeki aylarda Türkiye-AB ilişkilerinde kaydedilecek gelişmeyle, Gümrük Birliğinin güncellemesi ve vize serbestisi konusunda da adımlar atabiliriz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının sanayicilerin arkasında olduğunu belirten Kaymakcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV), Türkiye'nin menfaatleri için el ele olduğunu da vurguladı.

Kaymakcı, resepsiyonda bulunan yabancı misyon şeflerine de seslenerek, AB ile Gümrük Birliği ortağı olan Türkiye'nin, büyük bir sanayi bölgesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki yabancı büyükelçiliklerde görevli diplomatlara ve ticaret ataşelerine Türkiye'deki sanayi bölgelerini ziyaret etmelerini tavsiye eden Kaymakcı, Türkiye'deki ilgili bakanlıkların da ticaret iş birliğini ve yatırımı artırmak için yanlarında olacağı mesajını verdi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 10'uncu ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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