Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu
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Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Seyfettin İnce Caddesi 28 sokakta bulunan üç katlı binanın çatısında yangın meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu
Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu
Son dakika haberi... Dalaman'da çatı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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