Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır."
24.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:37
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen