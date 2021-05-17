Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması İzmir'deki işletmecilerce memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması İzmir'deki işletmecilerce memnuniyetle karşılandı.

Konak ilçesinde pastane işleten Erhan Gümüş, AA muhabirine, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını, ilgiyle takip ettiklerini aktaran Gümüş, "Destek paketi kapsamında, pastane gibi işletmelere de 5 bin lira hibe desteği verileceğinin açıklanması bizleri çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bunların devamı gelir. Her zaman desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kafe-restoran işletmecisi Halis Çelik ise esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketinin kendilerine büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde devletin mümkün mertebe her daim yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde uzun süre sadece paket servisiyle çalıştık. Bu da bizi çok etkiledi. Şu anda da böyle devam ediyor. Artık tamamen açılmayı bekliyoruz. Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Biz de bu desteklerden yararlanacağımıza inanıyoruz. Bu ortamda verilen her destek tutunmamıza yardım ediyor. Umarım bizim için iyi olur, bu anlamda ilgililere çok teşekkür ediyorum."

Karabağlar ilçesinde berberlik yapan Kayhan Çam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Maddi anlamda çöktük diyebiliriz. Ancak yeni açıklanan destek paketi bizi bir nebze olsun mutlu etti. Bunlar zor günlerde bize can suyu sağlayacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan