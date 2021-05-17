Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması İzmir'deki işletmecilerce memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması İzmir'deki işletmecilerce memnuniyetle karşılandı.

Konak ilçesinde pastane işleten Erhan Gümüş, AA muhabirine, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını, ilgiyle takip ettiklerini aktaran Gümüş, "Destek paketi kapsamında, pastane gibi işletmelere de 5 bin lira hibe desteği verileceğinin açıklanması bizleri çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bunların devamı gelir. Her zaman desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kafe-restoran işletmecisi Halis Çelik ise esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketinin kendilerine büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde devletin mümkün mertebe her daim yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde uzun süre sadece paket servisiyle çalıştık. Bu da bizi çok etkiledi. Şu anda da böyle devam ediyor. Artık tamamen açılmayı bekliyoruz. Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Biz de bu desteklerden yararlanacağımıza inanıyoruz. Bu ortamda verilen her destek tutunmamıza yardım ediyor. Umarım bizim için iyi olur, bu anlamda ilgililere çok teşekkür ediyorum."

Karabağlar ilçesinde berberlik yapan Kayhan Çam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Maddi anlamda çöktük diyebiliriz. Ancak yeni açıklanan destek paketi bizi bir nebze olsun mutlu etti. Bunlar zor günlerde bize can suyu sağlayacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: 'Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak'
ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak"
İTO Başkanı Avdagiç: 'Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek'
İTO Başkanı Avdagiç: "Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek"
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ben Affleck Cemal Hünal Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Şenol Güneş Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İzmirli esnafı mutlu etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 22:58:01. #1.15#

title