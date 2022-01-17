Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır."

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber

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