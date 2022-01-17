Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır."
Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük...