Son dakika haberi! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bartın'da Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşlarını konu alan resim, materyallerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bartın'a gelerek kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çanakkale Savaşlarını konu alan resim, materyallerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bartın'a gelerek kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bartın Valisi Sinan Güner de Garnizon Komutan Vekili Dz. Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile müzeyi ziyaret etti.

2 gün Bartın'da açık kalacak olan müze, 22-23 Ağustos tarihlerinde de Karabük'te gezilebilecek.

Kaynak: AA