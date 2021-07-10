Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
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Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu

Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kayseri'nin değil Türkiye'nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarındaki eğitimlere 13 branşta ve 13 tesiste başladı.

Kayseri'nin değil Türkiye'nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarındaki eğitimlere 13 branşta ve 13 tesiste başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından açılan yaz okullarında Basketbol, Futbol, Tenis, Yetişkin Tenis, Cimnastik, Buz Pateni ve Okçuluk, Su Kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi çocukların keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı açtı. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri başta olmak üzere, AHD Spor Tesisleri, Belsin Yüzme Havuzu, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Beyazşehir Spor Merkezi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kadir Has Stadyumu, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Park Sporları, Sümer Spor Tesisi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Spor Tesisi, Yeşil Mahalle ve Ziya Gökalp' gibi farklı tesislerde spor etkinlikleri veriyor. Tesislerde Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi günleri olmak üzere 2 grup olarak hizmet veriliyor. Pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar yaz kurslarına yoğun ilgi gösterirken, çocukların hem eğlendikleri hem de spor yaparak yazın keyfini doyasıya çıkardıkları görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve belirlenen kurallar ve kontenjanlar kapsamında gerçekleşen kursların 1'inci yaz dönemi 4 Ağustos Çarşamba günü sona ererken, 2'nci yaz dönemi ise 6 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çocukların hem eğlenmeleri, hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefliyor. Vatandaşlar, konuya ait bilgilere 4442899 no'lu telefondan, www.sporaskayseri.com.tr adlı web sitesi adresinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
Son dakika haberi! Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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