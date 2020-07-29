Son dakika haberi! Bursa'da orman yangını
Son dakika haberleri... BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı.
29.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:29
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
- Korhanbursa
Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Korhanbursa
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Kaynak: DHA