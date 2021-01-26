Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA

26.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:16
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri: Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (3)BURSA'DA ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (3)

BURSA'DA ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA  

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi. 

Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, çatının uçma aanı kameraya yansıdı. 

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,

Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber | ÇATILAR UÇTU, 19 ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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