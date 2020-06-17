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Son dakika haberi | Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret

Son dakika habere göre Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Son dakika haberi | Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
17.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:23

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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