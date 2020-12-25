Son dakika haberi! BTSO, Bakan Yardımcısı Turagay'ı ağırladı

Son dakika haberleri: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, aşı konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin katkısıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren küresel ticarette yukarı yönlü bir çıkış beklendiğini belirterek, "Ülke olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve dünya ticaretinden aldığımız payı artırmalıyız.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, aşı konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin katkısıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren küresel ticarette yukarı yönlü bir çıkış beklendiğini belirterek, "Ülke olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve dünya ticaretinden aldığımız payı artırmalıyız." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), küresel salgın döneminde istişare toplantılarına devam ediyor. BTSO Tekstil ve Dış Ticaret Konseylerinin çalışmaları kapsamında düzenlenen istişare toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ile meclis ve komite üyeleri de katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2019 yılını binde 9 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisinin 2020 yılına güçlü bir ivmeyle başladığını söyledi. Sanayi üretimi ve ihracat başta olmak üzere birçok ekonomik göstergede olumlu gelişmeler görülürken pandeminin ortaya çıktığını belirten Turagay, "Ocak-Şubat aylarında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artış göstermişti. Ancak Mart ayında başlayan salgın süreci ihracat pazarlarını oldukça olumsuz etkiledi. Kısıtlamalar nedeniyle küresel ticaret durma noktasına geldi. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan dönemde ülkemizin ihracatı yüzde 33,5 azaldı. Bakanlık olarak bu süreçte ticaret akışını sağlamak amacıyla başarılı çalışmalara imza attık. Temassız dış ticaret uygulamasını başlattık. Tedarik zincirinin güvenliğini sağlarken, iş dünyamızın gayretleriyle de bu süreci asgari zararla atlattık. Üçüncü çeyrekte OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı gösteren ülkelerden biri olduk. Yılın ilk 11 ayında 151,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılı da 165,9 milyar dolar ihracat hedefimizin üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Pandeminin küresel tedarik zincirinde tek pazara bağımlı yapının sıkıntılarını ortaya çıkardığına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Turagay, birçok gelişmiş ekonomini yeni pazar arayışı içerisinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin coğrafi konumu ve dinamik üretim yapısı ile en önemli alternatif tedarik noktası olacağını ifade eden Turagay, "Son dönemde gelen sinyaller ülkemize doğru bir kayışı işaret ediyor." dedi.

"E-ticaretin büyüklüğü 2023'te 6,5 trilyon dolara ulaşacak"

Pandemi süreci ile birlikte dijitalleşmenin hız kazandığını belirten Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, şöyle devam etti: "Pandeminin belki de tek olumlu yanı dijitale geçiş sürecini hızlandırması oldu. Bakanlık olarak dijitalleşme alanında ihracatçıların önünü açma hedefiyle önemli projeleri hayata geçirdik. E-ticaret üyelik desteği, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri desteğini başlattık. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ticarette bu yıl yüzde 9,2 daralma yaşanması öngörülüyor. Gelecek sene ise yüzde 7,2 büyüme bekleniyor. Aşı konusunda yaşanan gelişmeler, 2021 yılı ikinci çeyreği ile birlikte dünyada yeni bir sayfa açılacağına işaret ediyor. Ülke olarak bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. E-ticaretteki potansiyeli de göz ardı etmememiz gerekiyor. Dünyada e-ticaret hacmi 3,5 trilyon dolara ulaşırken, bunun 1,5 trilyon dolarlık kısmı sınır ötesi ticaret olarak gerçekleşiyor. 2023 yılında toplam e-ticaret hacminin 6,5 trilyon dolar olması bekleniyor. Dünya genelinde 4,5 milyar insanın internete erişimi var. Bunların tamamı potansiyel müşteri demek. Dijital dönüşüm bu açıdan çok önemli. E-ticaretin gelişim hızı, geleneksel ticaretin çok önünde."

Bakan Yardımcısı Turagay, Bursa'nın Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, BTSO tarafından hayata geçirilen çalışmaları heyecan ve takdirle izlediğini aktardı. Küresel Fuar Acentesi ve BTSO Akademi projelerinin iş dünyası için son derece faydalı projeler olduğunu kaydeden Turagay, "Özellikle yüksek teknolojiye geçişi hızlandıracak TEKNOSAB projesi bizzat gelip yerinde görmek istediğimiz bir proje. Sayın Başkan İbrahim Burkay ve ekibini başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.

"Dünya ekonomisinde yeni güç dengeleri kuruluyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin ülkeler arasındaki ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve pandemi sürecinin etkileriyle köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi. Dünya ekonomisinde yeni güç dengeleri kurulduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, "Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke arasında küresel ekonominin yüzde 30'unu kapsayan bugüne kadarki en büyük serbest ticaret anlaşması imzalanırken, ABD, Kanada ve Meksika 25 trilyon dolarlık yeni bir ticaret anlaşması gerçekleştirdi. Küresel ticaretin yüzde 22'sine denk gelen 19 trilyon dolarlık Avrupa Birliği pazarı ise ülkemiz açısından önemini koruyor. Küresel ticaret yapısında öngörülen bu değişim rüzgarının ülkemiz için de önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Türkiye, jeopolitik konumu, üretim yeteneği ve nitelikli istihdamının sağladığı avantajlarla yeni ekonomide tedarik zincirinin en önemli halkası haline gelebilir. Bu sürece en iyi şekilde hazırlanmak için sanayimizden lojistiğe kadar her alanda güçlü bir atılım gerçekleştirmek zorundayız. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde üreticimize, yatırımcımıza ve ihracatçımıza güven verecek kapsamlı bir program tasarlanmasını öneriyoruz." dedi.

Pandemi sürecinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamaların firmalara büyük kolaylıklar sağladığını belirten İbrahim Burkay, "Bu dönemde ticareti kesintisiz devam ettirmek adına gerçekleştirilen temassız ticaret uygulaması, gümrük kolaylıkları, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar programları sergilenen proaktif yaklaşımın en önemli göstergeleri oldu. Türk Eximbank üzerinden sağlanan ilave kolaylıklar ve devreye alınan yeni finansal ürünlerle birlikte e-ticaret destekleri ve Kolay İhracat Platformu gibi fark oluşturan uygulamalar da hızla hayata geçti. Tüm bu çalışmalar için Eximbank yönetimine, Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

BTSO olarak Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri düzenlemeye başladıklarını belirten Başkan İbrahim Burkay, söz konusu programların da Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmasını beklediklerini aktardı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 28 UR-GE ve 2 HİSER projesi yürüttüklerini kaydeden Başkan Burkay, kent ihracatına önemli katkılar sağlayan UR-GE projelerinin yeni yılda dijital mecralarda da desteklenmesi talebinde bulundu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO liderliğinde hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, UR-GE, Türk Ticaret Merkezleri, sektörel ticaret heyetleri ve yeni nesil fuarlar gibi ihracata yönelik projelerle ihracatta önemli bir ivme yakalayan Bursa'nın 26 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmi ile ülkelerle rekabet eder bir konuma ulaştığını söyledi. Bursa ve Türkiye'nin küresel ticaretten çok daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise "2021 yılı kayıplarımızı hızla telafi edeceğimiz bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı