Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv33,8231,945,89Tofaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|33,82
|31,94
|5,89
|Tofaş Oto Fabrikası
|48,38
|46,88
|3,20
|Tüpraş
|106,70
|103,60
|2,99
|Vestel Beyaz Eşya
|49,16
|48,00
|2,42
|Türk Telekom
|7,34
|7,17
|2,37
|Alarko GMYO
|21,28
|20,82
|2,21
|Parsan
|27,98
|27,38
|2,19
|Alarko Holding
|9,18
|8,99
|2,11
|Garanti Bankası
|9,56
|9,39
|1,81
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|6,71
|1,34
|Aksa Enerji
|14,89
|14,74
|1,02
|Şekerbank
|1,04
|1,03
|0,97
|Şok Marketler Ticaret
|12,35
|12,25
|0,82
|Petkim
|6,19
|6,15
|0,65
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,84
|0,54
|Migros Ticaret
|33,28
|33,12
|0,48
|Anadolu Efes
|21,74
|21,64
|0,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,48
|2,47
|0,40
|Aksa
|19,11
|19,05
|0,31
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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