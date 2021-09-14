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Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv33,8231,945,89Tofaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv33,8231,945,89
Tofaş Oto Fabrikası48,3846,883,20
Tüpraş106,70103,602,99
Vestel Beyaz Eşya49,1648,002,42
Türk Telekom7,347,172,37
Alarko GMYO21,2820,822,21
Parsan27,9827,382,19
Alarko Holding9,188,992,11
Garanti Bankası9,569,391,81
İhlas Holding0,590,581,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,806,711,34
Aksa Enerji14,8914,741,02
Şekerbank1,041,030,97
Şok Marketler Ticaret12,3512,250,82
Petkim6,196,150,65
Emlak Konut GMYO1,851,840,54
Migros Ticaret33,2833,120,48
Anadolu Efes21,7421,640,46
Yapı ve Kredi Bankası2,482,470,40
Aksa19,1119,050,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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