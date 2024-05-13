Şaşkınlığını gizleyemedi! Ancelotti'den itiraf gibi Arda Güler sözleri

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde Valdebebas'daki spor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SAKATLANMASAYDI DAHA ÇOK OYNARDI"

İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçirdiklerini ve şu anda rahat olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynayacakları final maçını hatırlatarak, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir" şeklinde konuştu.