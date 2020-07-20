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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta yönetimi zorlu bir süreç bekliyor

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, ligde iyi bir grafik yakalarken, ekonomik problemler nedeniyle kulüpte sular durulmuyor.

Son dakika haberi! Beşiktaş'ta yönetimi zorlu bir süreç bekliyor
20.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:24

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, ligde iyi bir grafik yakalarken, ekonomik problemler nedeniyle kulüpte sular durulmuyor. Birçok futbolcu, sezonun bitimini beklerken, Gençlerbirliği maçının ardından yönetimi zorlu bir süreç bekliyor.

Beşiktaş ligde kazanarak yoluna devam etse de takımda sular durulmuyor. Liglere verilen arada Loris Karius'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasının ardından benzer bir durum Fenerbahçe derbisi öncesinde geçtiğimiz hafta içinde İspanyol savunmacı Victor Ruiz'de yaşandı. Uzun süredir parasını alamadığını belirten ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz, siyah-beyazlı kulüple ilişiğini kesti. Yaşanan gelişmelerin gölgesinde Fenerbahçe derbisine çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Kaptan Burak Yılmaz'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportaj ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın maçın ardından söyledikleri, siyah-beyazlı ekipte bazı sorunlara ışık tuttu. "Söylemek istediğim çok şey" var diyerek sözlerine başlayan Kaptan Burak Yılmaz, "Ancak bugün yeri değil. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım ama yeri gelince söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. Derbi galibiyetinin ardından Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar çarpıcı yorumlara sebep olurken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da basın toplantısında ince mesajlar verdi.

10 transfer istiyor

Önümüzdeki sezonun planlarıyla ilgili olarak konuşmadan önce ligi üçüncü sırada bitirmek istediklerini ve bunun için son maçı beklemeleri gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından yönetimle bir araya gelerek gerekli planlamayı yapacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde kadroyla alakalı istediklerini yönetime söylediğini belirten Yalçın, "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyunculara önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek. Önümüzdeki sezon istediğimiz oyuncular alınabilirse, bu doğrultuda hedef belirlenir. Hedef konulunca ciddi transferler yapılmalı, bu doğrultuda bir sistem kurgulamalıyız" diyerek yönetime mesaj gönderdi. Önümüzdeki hafta futbolcularla alacak ve indirim konusunu görüşmeye başlayacak olan yöneticiler, bir yandan da TFF'nin belirleyeceği bütçe doğrultusunda transfer çalışmalarını gerçekleştirecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime transfer edilmesini istediği oyuncuları iletirken, yöneticiler de belirledikleri isimleri Sergen hocaya aktardı. Yönetim, önümüzdeki haftadan sonra büyük bir maratona başlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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