Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,106834 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: