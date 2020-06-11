Son dakika haberi! Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi Son dakika habere göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki Ayşegül Günay Aladağ ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Ayhan Avcı'nın isteği üzerine Ayşegül ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

İddialı bir kadro kurmak için çalışmalara devam ettiklerini, Ayşegül'ün de güçlerine güç katacağını belirten Bozbey, "Ayhan hocayla sözleşme yeniledikten sonra transfer çalışmalarına hız verdik. Dün ABD'li Kylee Shook'u kadromuza katmıştık. Bugün de Ayşegül ile anlaştık. Transfer dönemini 4'ü yabancı olmak üzere 9 transferle kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA