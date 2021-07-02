Son dakika haberi | Balıkesir'de huzur operasyonu
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Son dakika haberi | Balıkesir'de huzur operasyonu

Son dakika haberi | Balıkesir'de huzur operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı jandarma ekipleri gözaltına alınırken, narkotik polislerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı jandarma ekipleri gözaltına alınırken, narkotik polislerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 01.07.2021 tarihlerinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit ve Susurluk İlçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve 5 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 16 adet sentetik ecza hap, 5 gram metamfetamin, 5,97 gram esrar, 4 gram reçine esrar, 7,68 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de huzur operasyonu
Son dakika haberi | Balıkesir'de huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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