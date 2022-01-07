Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen ' Kayseri İş Dünyası Buluşması' programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

?Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de şöyle konuştu: "Yıllardır hem işveren hem de çalışan kesiminin talep etmiş olduğu asgari ücrete tekabül eden vergi indiriminin bu dönemde yapılmış olması, hem işveren hem de çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Yine kurumlar vergisinde imalat sanayi ve ihracatçılarımız için yapılacak olan yüzde 1'lik indirim, yapılması düşünülen kurumlar vergisi ve KDV ile ilgili kapsamlı çalışmaları da sanayimiz ve ihracatımızı geliştirme yönünde olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum."