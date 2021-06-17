Son dakika haberi | Bakan Soylu: PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 250'nin altına düştü

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK'nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331'e gerilediğini ve bunların 276'sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini söyledi.