Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milletimizin yeniden uyanışına katkıda bulunmuş olan Anadolu Ajansı (AA), büyük bir hızla kalkınmaya devam etme, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırma suretiyle uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin sesinin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milletimizin yeniden uyanışına katkıda bulunmuş olan Anadolu Ajansı (AA), büyük bir hızla kalkınmaya devam etme, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırma suretiyle uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasında daha da önemli bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, AA'nın, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin haklı davasına ve duygularına tercüman olduğunu, ülkenin kaderinin tayin edildiği bir zamanda milletin sesi haline geldiğini ve istiklal mücadelesini tüm dünyaya duyurarak uluslararası kamuoyu oluşmasını sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"101 yıl boyunca kazandığı tecrübe ve ilkelerinden ödün vermeden, değişen dünyayı takip ederek kendini sürekli yenileyen AA, hızlı ve tarafsız haberciliğiyle toplumumuzun güvenini kazanan köklü kuruluşlarımız arasında yer almaktadır. Son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla da ülkemiz sınırlarını aşmış ve dünyanın sayılı haber ajansları arasındaki haklı yerini edinmiştir. AA, Türk yayın hayatında ve habercilik sektöründe, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği sorumlu davranışları örnek olacak şekilde yerine getirmiştir. Dünya ve ülke çapında cereyan eden siyasi, ekonomik, ticari tüm hadiseleri, anlık, doğru ve tarafsız bir şekilde haber etmesi ve evrensel insan hakları, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alan tutumuyla adeta bir güneş misali halkımızı aydınlatmaktadır. Canı gönülden inanıyorum ki milletimizin yeniden uyanışına katkıda bulunmuş olan AA, büyük bir hızla kalkınmaya devam etme, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırma suretiyle uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasında daha da önemli bir rol oynayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle AA'mızın 101'inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyor, değerli mensuplarına başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:13:39. #1.15#
title