Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştü
Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştüAlmanya DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu, CDU Genel Başkanı Laschet ile görüştü
Almanya DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda kapsamında gittiği Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Armin Laschet ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı