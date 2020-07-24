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Son dakika haberi! Ayvalık'ta "Yat-Çekek Yeri" baskını

Son dakika haberleri... Ayvalık'ta "Yat-Çekek Yeri" baskını Ayvalık'ta Yat-Çekek Yeri 35 yıl sonra Ayvalık Belediyesi'ne geçti Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 yıldan bu yana Sadan Gemicilk firmasına ait olan ve ilçe sakinlerinin "Yat-Çekek Yeri"olarak isimlendirdiği alan;

24.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:36

Ayvalık'ta "Yat-Çekek Yeri" baskını

Ayvalık'ta Yat-Çekek Yeri 35 yıl sonra Ayvalık Belediyesi'ne geçti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 yıldan bu yana Sadan Gemicilk firmasına ait olan ve ilçe sakinlerinin "Yat-Çekek Yeri"olarak isimlendirdiği alan; Ayvalık Kaymakamlığı tarafından kalabalık bir polis ve zabıta ekibiyle firmanın elinden alınarak, Ayvalık Belediyesi'ne teslim edildi.

Tahliye kararı olan Yat-Çekek Yeri'nin zorla kendilerinden alınarak, belediyeye verilmesine firma shaipleri tepki gösterdi.

Ayvalık'ta 35 yıldan bu yana aynı yerde hizmet verdiklerini anlatan firmanın sahibi Abidin Sadan'ın kızı Selin Sadan, "Burası içinde yat limanı projesinin de bulunduğu ve bakanlık tarafından onaylı bir yerdir. Bu alanın üçte biri belediyeye ait, üçte ikisi ise hazineye aittir. Biz iki dönemdir hatta üç dönemdir Ayvalık Belediyesi ile uzlaşmaya çalışıyoruz. Haziney ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat bu yerin herhalde çok kıymetli olmasından dolayı bizimle bir türlü uzlaşılmıyor. Son dönemden beri bize bir yıldır 'Buradan çıkın' diyerek tahliye talepleri geliyor. Son altı aydan bu yana da Kaymakamlık'tan böyle bir çağrıu geliyor. Çünkü belediyenin böyle bir yetkisi yokmuş. Bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Buradaki Hazine arazisi zaten bizim kullanımımızda ve zaten sıkıntı yok. Ben Ayvalık Belediyesi'nin bu uzlaşılmaz tavrı da anlamıyorum. Buradan yüzlerce insan ekmek yiyor. Burası büyük ihtimalle büyük sermaye sahiplerine verilmek isteniliyor. Muhtelemelen onlara göre ihaleler açılacak. Sıradan insanların göremeyeceği ihaleleler açılacak. Ama bizde burada kalmak istiyoruz. Bizim burada haklarımız var. 30 yıllık emeğimiz var. Buraya bir sermaye gömüldü. Bir hayalimiz var. Bizde bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Ancak bizim zaten sıkıntımız kira sözleşmesinden dolayı değil. Kira sözleşmemizin geçerli olduğu dönemlerde de belediye bize her defasında engel olmaya çalıştı."dedi.

"Zorlamayla çıkartılıyoruz"

Yat-Çekek Yeri'ndeki belediyeye ait olan alanların sadece yeşil alanlar olduğunu savunan Selin Sadan, "Ama bunu 1/1000'lik planları çıkartmıyorlar ama. Bizi buradan tahliye etmek için yaklaşık 18 yıl öncede dönemin Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi de burayı alınan belediye meclis kararıyla yeşil alan ilan etmişti ve bize yine 'çıkın buradan' denilmişti. Ama onlar planlarını değiştirmediler. Biz yanımızda bir yatorımcıyla birlikte belediyeye gittiğimizde de 'Orası yeşil alan. Siz neye dayanarak böyle bir yatırımı yapmak istiyorsunuz' denilmişti. Yani kısacası burada yapılmak istenilen; 'Burada yerel insan olmasın, biz burayı büyük sermayeye verelim. Elimize temiz para geçsin. Uğraşmayalım' anlayışıdır. Bu yapılanlar hoş şeyler değildir. Bizim burada ömrümüz geçti. Benim babam kalp hastası. Dedemler burayı kurduktan sonra oluşan borçlardan dolayı zaten aile servetimiz tamamen buraya gömüldü. Dedem 56 yaşında hayatını kaybetti. Yani şu an çok zor durumdayız. Babam rahatszılığından dolayı şu anda burada değil. Buraya insanlar ömrünü vermiş. Ama bu şekilde bir zorlamayla bugün buradan çıkartılıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ergin, "Firma sahipleri 17 dönümlük alanın yıllık sadece 315 lira olan kira bedelini bile ödemedi"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise yaptığı açıklamada, belediyeye ait yaklaşık 17 dönümlük alanda 01.09.2015 yılına kadar Sadan Gemicilik'e kiraya verildiğini belirterek, "Burası ihalesiz bir şekilde 30 yıllığına kiralanmış. Kira sözleşmesinin sona erdiği 2015 yılında, üzerinde büyük bir tesis bulunan bu alan için kiracısının Ayvalık Belediyesi'ne yıllık olarak ödedikleri bedel sadece 315 liradır. Düşünün deniz kenarında ve 17 dönümlük bu alana ödenen yıllık kira bedeli sadece 315 lira Kira süresinin dolmasından önce, biz belediye olarak, bu firmaya kira sözleşmesinin sona ermesinden sonra kira aktinin yenilenmeyeceği ve bu alanı tahliye etmelerini istedik. Ancak bu dönemde tahliye yapılmadı. Kira müddetinin sona ermesinin ardından bu işletme kiracılık sıfatını kaybederek, işgalci durumuna düşmüştür. Bu firma yetkilileri sözleşme aktinin sona ermesinden bugüne kadar tek kuruş kira yada ecrimisil bedelini belediyemize yatırmamışlardır. Biz, kira müddeti dolduktan sonra 2020 yılına kadar geçen süreçte 1 milyon 100 bin lira ecrimisil bedeli olarak bu firma için belirledik. Ama bu firma yetkilileri bu bedelinde tek kuruşunu yatırmamışlardır." dedi.

"Ayvalık sadece 26 lira 25 kuruşa kocaman bir tersane işletilmiş ve tek kuruş bile belediyeye yatırım yapılmamıştır"

2019 yılının Nisan ayında göreve geldiklerinden bu yana söz konusu alanda gerek ödenmeyen ecrimisillerin, gerekse de işgalin sonlandırılması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Başkan Ergin, "Bu süreçte, işgalcinin aleyhimize açtığı tüm davalar reddedilmiştir. Ayvalık Belediyesi'nin haklılığı ve tahliye için gerekli kararlar kesinleşmiştir. Bu hukuki kararlara dayanarak, en son 21.07. 2020 günü ilçemizin en büyük mülki amiri olan Kaymakamlık kanalıyla işgaliye sona erdirilmiştir. Tam 35 yıldır belediyenin mülkü olan bu taşınmazlar en son 315 lira, aylık ise 26 lira 25 kuruşa tekabül eden kocaman bir tersane ve çekek yeri işletilmiştir. Üstelik son 5 yıldır bir kuruş bile ödenmemiştir. Az öncede belirttiğim gibi halen 1 milyon 100 bin lira civarında belediyemizin bu firma yetkililerinden alacağı bulunmaktadır. Yapılan bu işlemle Ayvalık Belediyesi olarak aslen Ayvalık halkının malı olan bu yere sahip çıkılmıştır. Biz bu alanda herhangi bir mağduriyet oluşturmamak için çaba göstermekteyiz. Aslına bakarsanız; burası bu şahıslara kiraya verilmiş, 35 yıldır yapmaları gereken tesisi o alana yapmadıkları gibi orada işgalci durumda olmalarına rağmen Ayvalık'ın en güzel yerinde bu şahıslar ticari anlamda bir gelir elde etmişlerdir. Fakat Ayvalık Belediyesi'nin ve Ayvalık halkının bundan tek kuruş menfaati olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Ayvalık'a yakışır bir yatrım yapacağız"

Ayvalık Belediyesi olarak söz konusu alanda çalışan hiçbir personeli ve tersanede tadilat halindeki teknelerin sahiplerini mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Mesut Ergin, "O işletmeyi düzeni bozmadan aynı şekilde işleteceğiz ve gelirini de belediye olarak bizler alacağız. Şu an için o alanın Yat-Çekek ve Marina yeri olarak projesini hazırlıyoruz. Gerekli izinleri aldıktan sonra orada Ayvalık'a yakışır bir yatırımı hayata geçirmeyi öngörüyoruz." diye konuştu.

Başkan Ergin alanın büyük sermayeye peşkeş çekileceğine ilişkin iddiayı yanıtladı

Firma yetkililerinin söz konusu alanın Ayvalık Belediyesi tarafından büyük sermayeye peşkeş çekilebileceğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Belediye Başkanı Ergin, "Büyük sermaye nedir? Önce bunu net olarak ortaya koyalım. Burası Ayvalık Belediyesi'nin mülkü. Bizler sonuçta bu belediyeyi yönetirken öncelikle bir belediye meclisimiz var. Encümenimiz var. Kısaca bir irademiz var. Bizler arkadaşlarımızla ve belediye meclisimizle görüşeceğiz. Buraya yapılacak yatırımın niteliğini ve miktarını ortaya koyacağız. Bu konu proje olarak ortaya çıktıktan sonra burasının nasıl bir yatırım haline dönüşeceğine karar vereceğiz. Olay budur. Bizim bu konuda hiç kimseyi mağdur etme durumumuz yoktur. Söz konusu yerde tekneler var. Bunların sahiplerini bulacağız. Belediyemize davet edeceğiz ve bir mutabakatname imzalayacağız. Oradaki çalışanlarla, oradaki sistemi yeniden işletir hale getireceğiz. Kısacası Ayvalık halkının hakkı olan yeri biz Ayvalık Belediyesi'ne 35 yıl sonra geriye aldık. Mevzuu budur." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi! Ayvalık'ta 'Yat-Çekek Yeri' baskını

Kaynak: İHA

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