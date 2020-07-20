Son dakika haberi! Aydın'da bir kişi otomobilinin yanında öldürülmüş halde bulundu
Son dakika güncel haberi: Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
20.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:11
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekipleri, Çamlık mevkisinde bir otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, göğsünde kesici alet yarası bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.
Güven Serindere'ye (38) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA