Son dakika haberi | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberi | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdamın 235 bine ulaşması, Amerikan Merkez Bankası Fed'in genişlemeci para politikasını daha uzun süre devam ettirebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 artışla 475,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artarak 7.187,18 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 15.932,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8'lik artışla 6.743,50 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76'lık yükselişle 26.263,43 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,104'lik düşüşle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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