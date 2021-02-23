Son dakika haberi | Araban'da Kovid-19 ile mücadelede başarı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının sıfırlandığını bildirdi.

Mutlu, yazılı açıklamasında, ilçede uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele edildiğini hatırlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde sevindirici gelişmelerin de yaşandığını belirten Mutlu, "Kıymetli hemşerilerim, Kovid-19 salgınıyla 11 aydır devam eden mücadelemizde bugün itibariyle vakalarımızı sıfırladık. Uzun zaman üstüne küçükte olsa bir nefes almış olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden tüm çalışanlarımıza ve kurallara riayet eden siz değerli Arabanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aşılama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sabırla tedbirlere uyarsak en kısa zamanda tamamen bu hastalıktan kurtulacağız. Çoğu gitti azı kaldı. Biraz daha sabır lütfen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama