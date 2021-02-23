Son dakika haberi | Araban'da Kovid-19 ile mücadelede başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Araban'da Kovid-19 ile mücadelede başarı

23.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:39
Son dakika haberi | Araban'da Kovid-19 ile mücadelede başarı

Son dakika haberi... Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının sıfırlandığını bildirdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının sıfırlandığını bildirdi.

Mutlu, yazılı açıklamasında, ilçede uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele edildiğini hatırlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde sevindirici gelişmelerin de yaşandığını belirten Mutlu, "Kıymetli hemşerilerim, Kovid-19 salgınıyla 11 aydır devam eden mücadelemizde bugün itibariyle vakalarımızı sıfırladık. Uzun zaman üstüne küçükte olsa bir nefes almış olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden tüm çalışanlarımıza ve kurallara riayet eden siz değerli Arabanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aşılama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sabırla tedbirlere uyarsak en kısa zamanda tamamen bu hastalıktan kurtulacağız. Çoğu gitti azı kaldı. Biraz daha sabır lütfen." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Özge Özder Prens Harry Barış Manço
Spor Ali Koç Arda Turan Umut Bulut Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Terör Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Araban'da Kovid-19 ile mücadelede başarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:42:47. #1.14#
title