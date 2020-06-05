Son dakika haberi | Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı
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Son dakika haberi | Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı

Son dakika güncel haberi: Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)TUTUKLANDILARAnkara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...

05.06.2020 03:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:23

Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı

Kaynak: DHA

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