Son dakika haberi | Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı
Son dakika güncel haberi: Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)TUTUKLANDILARAnkara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak...
05.06.2020 03:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 03:23
Ankara'da, yedek parça dolandırıcıları yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR
Ankara'da, internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA