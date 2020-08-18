Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
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Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 21'i ihraç, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
18.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:54

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 21'i ihraç, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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