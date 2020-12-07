Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi 37 tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak
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Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi 37 tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak

07.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:17
Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi 37 tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak

Son dakika gündem haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan tiyatrolara destek amacıyla satın aldığı 37 tiyatro oyununu ABB TV ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden sanatseverlerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan tiyatrolara destek amacıyla satın aldığı 37 tiyatro oyununu ABB TV ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden sanatseverlerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Kovid-19 nedeniyle seyirciyle buluşamayan tiyatrolara ekonomik destek sağlanması için yeni bir proje hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Başkent Tiyatroları, Ankara Tiyatro Yapımcıları (ANTİYAP) Derneği üyesi 25 tiyatro ile diğer tiyatrolardan 10, engelli tiyatrolardan da 2 oyunun sahnelemesi için kapılarını açacak.

Başkent Tiyatroları sahnesinde oynanacak oyunlar kaydedilecek, daha sonra bu oyunlar ABB TV ve Başkent Mobil uygulamaları üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro oyunları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zamanlarda ve hafta sonları yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 nedeniyle seyirciyle buluşamayan tiyatroları yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Yavaş, "Pandemide zor günler geçiren tiyatrolarımızın yanında olmak için gayret ediyoruz. 37 farklı oyunu alıp yayınlayarak hem tiyatrolarımızı destekleyecek hem de vatandaşlarımızın sanattan uzak kalmalarını engelleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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