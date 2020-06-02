Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi
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Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

Son dakika haberine göre Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Son dakika haberi! Amasya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi
02.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:42

Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun'dan Merzifon'a geleceği öğrenilen ve M.D. isimli şahsın idaresindeki 05 plakalı araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratının alınması üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan kontrolde 20 gram bonzai, 9 adet ekstasy hap, 8 adet lyrica hap, 4 adet prozac marka hap uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu değerlendirilen H.B isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve Merzifon'da ikamet eden M.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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