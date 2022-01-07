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Son dakika haberi: Altınyayla 10 milyonluk yatırım yapıldı

Son dakika haberi: Altınyayla 10 milyonluk yatırım yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı kapsamında Altınyayla ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı kapsamında Altınyayla ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında; 20 kilometre yolda asfalt iyileştirme çalışması, 27 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 5 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. 3 adet içme suyu projesi hayata geçirilerek 123 hektar alan daha sulamaya açıldı.

8 milyon liralık okul yapıldı

Öte yandan ilçede 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda okul onarımları ile yeni okul yapımı için 8 milyon 342 bin TL harcama yapıldı. Sivas İl Özel İdaresi tarafından alt yapıya 2 milyon 156 bin TL, İdaremiz tarafından yürütülen diğer işlere ise 8 milyon 342 bin TL olmak üzere, Altınyayla ilçesine toplam 10 milyon 498 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS

Son dakika haberi: Altınyayla 10 milyonluk yatırım yapıldı

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