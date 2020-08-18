Son dakika haberi | Altay, Lokman Gör'ü transfer etti
Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.
18.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.
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Kaynak: AA