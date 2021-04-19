Son dakika haberi... Almanya'da Yeşiller Partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock olacak

Son dakika haberleri: Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, Yeşiller Partisinin başbakan adayının, Eş Genel Başkan Annalena Baerbock olacağı bildirildi.

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, Yeşiller Partisinin başbakan adayının, Eş Genel Başkan Annalena Baerbock olacağı bildirildi.

Yeşiller Partisinin diğer Eş Genel Başkanı Robert Habeck ile Baerbock, partinin yönetim kurulunun üzerinde anlaştığı başbakan adayını açıklamak için Berlin'de toplantı düzenledi.

Habeck, burada yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, "Yeşillerin ilk başbakan adayı Annalena Baerbock olacak. Baerbock, ne istediğini biliyor ve bu seçim kampanyasında bize liderlik edecek." ifadesini kullandı.

Çok çetin bir seçim kampanyasının yaşanacağına işaret eden Habeck, bu kampanyada Baerbock'u destekleyeceğini kaydetti.

"Yeni şeyleri yapmaya cesaret eden politika öneriyorum"

Annalena Baerbock da partisi için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Başbakan adayı olmamla tüm topluma, çoğulcu, güçlü ve zengin ülkemizi iyi bir geleceğe götürmeye davet etmek için bir teklif sunmak istiyorum." dedi.

İklimin korunmasına önem vereceğini dile getiren Baerbock, "İleriye bakan, yeni şeyleri yapmaya cesaret eden, insanları dinleyen bir politika öneriyorum." diye konuştu.

Merkel'den sonra başbakan adayı gösterilen ikinci kadın

Annalena Baerbock'un başbakan adaylığının, 11-13 Haziran'da yapılacak partinin genel kurulunda onaylanması gerekiyor.

Baerbock, Almanya'da 1949'dan beri yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'den sonra başbakan adayı gösterilen ikinci kadın oldu.

Yeşiller Partisinin kamuoyu araştırmalarında, 2018'den beri yüksek oy oranı alması dolayısıyla parti yönetimi, ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar verdi.

Daha önceki genel seçimlerde, Yeşiller Partisi liste başı adaylarını açıklıyordu.

2017'deki genel seçimlerde yüzde 8,9 oranında oy alan Yeşiller Partisinin oy oranı, son kamuoyu araştırmalarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin arkasında ikinci sırada yüzde 20-23 bandında gösteriliyor.

Annalena Baerbock kimdir?

1980'de Hannover kentinde doğan Baerbock, 2000-2004 döneminde Hamburg'da siyasal bilimler ve kamu hukuku okudu, ardından Londra'da uluslararası hukuk eğitimi aldı.

Baerbock, 2008-2009 döneminde Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nda dış ve güvenlik politikaları alanında uzman olarak çalıştı ve 2009-2013'te partinin Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığını yaptı.

2013'ten beri Federal Mecliste milletvekili olan Baerbock, 2018'in başında Yeşiller Partisinin Eş Genel Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay