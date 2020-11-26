Son dakika haberi! Akıncı davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
26.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:06
Son dakika gündem haberine göre Akıncı davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
Akıncı davasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç