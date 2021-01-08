Son dakika haberi: Akhisarspor'da son fire Vrsajevic
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Son dakika haberi: Akhisarspor'da son fire Vrsajevic

08.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:41
Son dakika haberi: Akhisarspor'da son fire Vrsajevic

Son dakika haberleri... TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını resmen kaldırıp anlaşma sağladığı yeni isimlere lisans almaya çalışan Akhisarspor'da düşme hattındaki takımdan kopuşlar sürüyor.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını resmen kaldırıp anlaşma sağladığı yeni isimlere lisans almaya çalışan Akhisarspor'da düşme hattındaki takımdan kopuşlar sürüyor. Sezon başında 13, son haftalarda da Bjarnason, Rotman, Hadzic ve Taha'nın ayrıldığı Akhisar'da Vrsajevic de eski kulübü Ankaraspor'un yolunu tuttu. Süper Lig döneminden beri son 2.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyip takımla 4'ü UEFA Avrupa Ligi'nde 75 maça çıkan Bosnalı sağ bek sosyal medyada veda mesajı paylaştı.

Vrsajevic, mesajında "Bugünden itibaren Akhisarspor ile kontratımı fesh etmiş bulunmaktayım. 3,5 senede çok güzel arkadaşlar edinme fırsatım oldu ve çok güzel anılar biriktirme şansına sahip oldum" dedi.

Geçen yıldan beri transfer yapamadan toplam 18 futbolcu kaybeden Akhisarspor, 11 Ocak Pazartesi günü alt sıralardaki direkt rakiplerden Adanaspor'la oynanacak erteleme maçı öncesi altyapıdan Enes Tayfun'u da profesyonel yaptı. Takımdan ayrılan isimlerden Bjarnason'un FC Lamia'ya gitmesinin ardından Taha da daha önce anlaştığı Bandırmaspor'a imza attı.


Son dakika haberi: Akhisarspor'da son fire Vrsajevic

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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