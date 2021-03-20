Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza

Son dakika haberi: Sandıklı'da zincirleme kazaAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Sandıklı'da zincirleme kaza

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kaplıca kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Efkan A. yönetimindeki 32 GF 997 plakalı minibüs, Hasan Ç. yönetimindeki 06 CBF 401 plakalı otomobil ve İbrahim T. yönetimindeki H 2699KA yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken trafik akışı bir müddet kazanın meydana geldiği bölgedeki benzinlik giriş ve çıkışından sağlandı. Çekici yardımı ile araçlar otoparka çekildikten sonra yoldaki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı