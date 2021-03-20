Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza

20.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:23

Son dakika haberi: Sandıklı'da zincirleme kazaAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Sandıklı'da zincirleme kaza

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kaplıca kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Efkan A. yönetimindeki 32 GF 997 plakalı minibüs, Hasan Ç. yönetimindeki 06 CBF 401 plakalı otomobil ve İbrahim T. yönetimindeki H 2699KA yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken trafik akışı bir müddet kazanın meydana geldiği bölgedeki benzinlik giriş ve çıkışından sağlandı. Çekici yardımı ile araçlar otoparka çekildikten sonra yoldaki trafik akışı normale döndü.

Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da zincirleme kaza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:25:39. #1.16#
title