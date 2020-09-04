Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da iş yerinde dinamit ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da iş yerinde el yapımı dinamit bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
04.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:14
Afyonkarahisar'da iş yerinde el yapımı dinamit bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş hanında tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit edilen iş yerinde yaptığı aramada, 4 tablo görünümlü taş, 1 obje, 7 el yapımı dinamit, dedektör, karot cihazı ve 36 karot ucu ele geçirdi.
Polis ekipleri, iş yerinde tehlikeli maddeleri izinsiz bulunduran K.K'yi gözaltına aldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA