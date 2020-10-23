Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi

Son dakika haberler... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 228 bin 577 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 675 bin 170 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 662 bin 993 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı