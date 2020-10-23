Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi
23.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:11
Son dakika haberler... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 577'ye yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 228 bin 577 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 675 bin 170 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 662 bin 993 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı