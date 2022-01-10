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Son dakika haberi: 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübünden Fenerbahçe'ye transfer tepkisi

Son dakika haberi: 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübünden Fenerbahçe'ye transfer tepkisi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından 1207 Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Dilara Zengin, Fenerbahçe kadın futbol takımı antrenörünün oyuncularına transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından 1207 Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Dilara Zengin, Fenerbahçe kadın futbol takımı antrenörünün oyuncularına transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'yı temsilde başarılı olmanın gayreti ile gönülden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ligde rakipleri olan Fenerbahçe takımının antrenörü ve aynı zamanda üniversitede bir eğitimci olan Nihan Su'nun sürekli oyuncularını aradığını öne süren Zengin, şunları kaydetti:

"Kendi kulübünün imkanlarını kullanarak, sezonun devam eden maçları içinde psikolojik baskıyla 'transfer etmek istediğini' söyleyerek defalarca oyuncularımızı aramasını Fenerbahçe gibi büyük bir camianın antrenörüne yakıştıramıyoruz. Etik kuralların ne demek olduğunu kendisine tekrar hatırlatarak, yapılanları kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Herkes işine baksın. Her şeyin bir kuralı, her şeyin de bir adabı olduğunu hatırlatmak isteriz."

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AA / Sinan Özmüş - Spor Haberleri

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