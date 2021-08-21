Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.997,30-1,71-20,99
İş Bankası (C)5,572,96-18,00
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,970,34-23,06
İş Girişim9,04-1,85-52,30
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,95-4,84-15,95
İş Yat. Ort.2,75-0,36-18,23
İşbir Holding4.295,00-0,1256,89
Işık Plastik40,08-3,88

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-3,19-20,18
İttifak Holding1,491,36-33,18
İz Hayvancılık Tarım18,14-0,600,78
İzmir Demir Çelik2,731,11-17,51
İzmir Fırça7,1214,8428,06
Jantsa Jant Sanayi70,00-2,1068,89
Kafein Yazılım24,70-2,9115,75
Kalekim Kimyevi Maddeler12,76-2,97

Kaplamin25,50-1,62-24,56
Kardemir (A)6,90-11,4215,97
Kardemir (B)6,82-11,4329,41
Kardemir (D)7,61-9,0831,66
Karel Elektronik32,34-1,8240,24
Karsan Otomotiv3,78-3,8216,31
Karsu Tekstil8,603,990,58
Kartal Yenilenebilir Enerji16,2919,34

Kartonsan50,60-2,69-46,55
Katmerciler Ekipman2,92-2,99-5,19
Kent Gıda190,00-4,04-46,57
Kerevitaş Gıda4,39-1,13-33,28
Kervan Gıda16,411,4225,25
Kervansaray Yat. Holding0,58-1,69-53,97
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GYO21,3026,63

Klimasan Klima22,443,8932,23
Koç Holding23,180,6113,34
Konfrut Gıda17,472,343,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,50-1,60147,04
Konya Çimento846,00-1,05-25,13
Koray GMYO6,84-11,7453,71
Kordsa Teknik Tekstil23,60-2,1651,77
Koza Altın106,302,519,93
Koza Madencilik15,5214,960,19
Körfez GMYO5,00-2,15-13,79
Kristal Kola1,331,53-56,46
Kron Telekomünikasyon37,62-13,642,12
Kuştur Kuşadası Turizm199,00-3,4026,51
Kuyas Yatırım2,669,9215,65
Kütahya Porselen57,20-1,4613,38
Kütahya Şeker Fabrikası51,9521,21

Lider Faktoring2,961,72-13,20
Link Bilgisayar29,76-3,00-5,81
Logo Yazılım38,68-2,2224,21
Lokman Hekim Sağlık10,074,6840,48
Lüks Kadife46,381,0060,97
Makina Takım3,071,66-9,97
Manas Enerji Yönetimi18,2514,49

Marka Yatırım Holding4,72-9,23-26,59
Marmaris Altınyunus162,80-0,1246,53
Marshall231,80-1,78-24,42
Martı GMYO1,06-0,93-58,49
Martı Otel1,681,82-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım34,562,92

Mavi Giyim55,90-2,028,31
Mazhar Zorlu Holding37,540,3719,25
Meditera Tıbbi Malzeme41,1418,42

Mega Polietilen5,67-4,71-25,98
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya9,47-6,70

Merit Turizm16,855,3162,65
Merko Gıda4,86-0,21-43,75
Metemtur Yatırım3,832,13-52,63
Metro Holding1,52-0,65-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,434,74-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,57-24,03
Migros Ticaret36,24-2,63-15,33
Milpa4,10-5,75-10,87
Mistral GMYO4,06-2,87-13,80
MLP Sağlık24,783,2524,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,651,8022,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,14-37,89
Mondi Tire Kutsan8,281,228,95
Naturel Enerji36,18-1,361,89
Naturelgaz7,880,51

Net Holding3,944,2314,87
Netaş Telekom.17,06-4,91-39,25
Niğbaş Niğde Beton11,010,09-78,83
Nuh Çimento36,46-6,51-24,09
Nurol GMYO16,57-1,31127,30
Odaş Elektrik1,425,19-51,43
Orge Enerji Elektrik6,536,3541,57
Orma Orman Mahsulleri29,00-1,6997,01
Osmanlı Menkul23,445,78-24,00
Ostim Endüstriyel Yat2,20-2,22-20,11
Otokar335,00-0,8910,09
Oyak Çimento6,79-1,02-22,67
Oyak Yat. Ort.6,90-0,86-0,03
Oyak Yatırım Menkul23,70-1,33

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-2,71-16,14
Özak GMYO4,443,02-12,94
Özbal Çelik Boru13,319,28103,21
Özderici GMYO1,541,99-30,63
Özerden Plastik7,70-2,53-14,44
Pamel Elektrik41,0427,6192,50
Panora GMYO6,655,2211,53
Papilon Savunma14,51-2,03-36,19
Park Elek.Madencilik4,770,42-11,17
Parsan27,38-2,7712,67
Pegasus69,40-1,98-6,97
Peker GMYO0,92-2,13-60,67
Penguen Gıda2,99-2,29-40,79
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım95,9546,82

Pera GMYO1,490,68-14,94
Pergamon Dış Ticaret22,90-1,2924,94
Petkim5,95-0,5019,48
Petrokent Turizm2.050,400,56126,21
Pınar Et ve Un17,123,19-21,77
Pınar Su7,37-1,07-0,81
Pınar Süt17,062,65-24,35
Plastikkart18,704,0029,41
Polisan Holding2,71-1,45-29,51
Politeknik Metal358,004,53-11,76
Prizma Press Matbaacılık4,15-15,99-24,27
QNB Finans Fin. Kir.75,95-0,07-39,39
QNB Finansbank39,36-1,60-44,05
QUA Granite Hayal Yapı12,61-2,32

Ral Yatırım Holding4,24-3,20-4,50
Ray Sigorta9,51-3,45-38,45
Reysaş GMYO4,59-10,00-15,78
Reysaş Lojistik3,92-4,39-24,24
Rhea Girişim2,1012,30-43,55
Rodrigo Tekstil15,30-5,0911,60
Royal Halı3,09-3,74-10,17
RTA Laboratuvarları21,886,52-27,74
Sabancı Holding10,011,21-9,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,10-7,52-16,36
Sanel Mühendislik5,117,1349,42
Sanifoam Sünger22,8013,6667,65
Sanko Pazarlama10,15-0,109,52
Saray Matbaacılık4,508,96-48,69
Sarkuysan12,690,7945,91
Sasa Polyester27,90-1,8386,19
Say Yenilenebilir Enerji23,98-1,56181,79
Sekuro Plastik22,320,8159,89
Selçuk Ecza Deposu9,105,08-32,25
Selçuk Gıda7,9028,8758,63
Selva Gıda Sanayi7,9311,85

Senkron Güvenlik27,96-0,076,47
Serve Film Prodüksiyon15,354,42-4,06
Servet GMYO77,4011,05-1,28
Seyitler Kimya18,2710,5335,70
Silverline Endüstri5,49-1,08-36,16
Sinpaş GMYO4,5115,947,89
Smartiks Yazılım5,62-1,40-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii20,90-3,78-20,64
Söktaş2,380,00-26,79
Sönmez Filament38,48-0,67-45,19
Sönmez Pamuklu13,643,33-43,17
Sumaş Suni Tahta82,251,5460,49
Şeker Fin. Kir.5,32-3,27-16,88
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,700,1221,52
Şok Marketler Ticaret12,431,30-0,40
T. Halk Bankası4,854,75-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,900,00-35,93
T.S.K.B.1,31-0,76-24,99
T.Tuborg17,030,77-5,76
Taç Tarım Ürünleri24,52-3,08132,86
Tat Gıda8,81-2,11-23,80
TAV Havalimanları22,80-2,907,04
Taze Kuru Gıda194,10-5,59-10,26
Tek-Art Turizm1,37-3,52-32,18
Tekfen Holding14,33-1,44-12,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,52-1,95-24,71
Temapol Polimer Plastik14,79-5,3128,61
TGS Dış Ticaret13,10-5,483,07
Tofaş Oto. Fab.40,34-5,2230,50
Torunlar GMYO3,825,23-2,05
Trabzon Liman28,34-1,39-11,77
Trabzonspor Sportif3,595,5947,13
Trend GMYO6,58-1,20-47,65
TSKB GMYO3,659,28-36,52
Tuğçelik13,592,9568,19
Tukaş6,761,35-30,24
Turcas Petrol3,38-0,88-30,31
Tureks Turizm Taşımacılık10,546,04

Turkcell15,993,634,53
Tümosan Motor ve Traktör18,695,0632,84
Tüpraş99,15-1,44-8,19
Türk Hava Yolları12,26-1,29-5,03
Türk İlaç Serum15,373,22

Türk Prysmian Kablo11,911,97-1,26
Türk Telekom7,214,80-10,90
Türk Traktör171,90-3,260,90
Türker Proje Gayrimenkul121,903,317,97
Türkiye Sigorta4,860,62-21,34
Ufuk Yatırım22,3031,6466,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,63-4,47-14,39
Ulusoy Elektrik54,000,005,16
Ulusoy Un Sanayi5,499,367,89
Umpaş Holding1,210,00-53,64
Uşak Seramik1,82-2,67-22,22
Utopya Turizm24,2028,18-37,63
Uzertaş Boya33,96-6,86-40,00
Ülker Bisküvi19,46-1,37-12,80
Ünlü Yatırım Holding5,303,92

Vakıf Fin. Kir.8,59-1,94152,05
Vakıf GMYO1,502,74-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,740,30-8,42
Vakıflar Bankası3,551,72-24,63
Vakko Tekstil10,600,9569,16
Vanet Gıda5,636,83-27,17
VBT Yazılım25,4816,35

Verusa Holding45,20-2,120,27
Verusaturk Girisim22,241,1870,44
Vestel29,32-0,9550,15
Vestel Beyaz Eşya47,02-0,3825,80
Viking Kağıt7,03-7,50-21,89
Yapı ve Kredi Bank.2,542,01-15,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,08-2,21-16,89
Yataş13,882,97-3,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,62-1,90-17,73
Yeni Gimat GMYO13,780,3618,87
Yeşil GMYO0,93-5,10-32,61
Yeşil Yapı1,06-3,64-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,12-0,93-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,00-0,12-28,85
Yonga Mobilya21,521,80-27,76
Yükselen Çelik5,33-4,991,88
Yünsa10,76-6,11-22,54
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,60-1,23-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cimilli İbo Hande Yener Demet Akalın Haluk Levent
Spor Marcao Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:19:16. #1.16#

title