Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.997,30 -1,71 -20,99 İş Bankası (C) 5,57 2,96 -18,00 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,97 0,34 -23,06 İş Girişim 9,04 -1,85 -52,30 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,95 -4,84 -15,95 İş Yat. Ort. 2,75 -0,36 -18,23 İşbir Holding 4.295,00 -0,12 56,89 Işık Plastik 40,08 -3,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -3,19 -20,18 İttifak Holding 1,49 1,36 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,14 -0,60 0,78 İzmir Demir Çelik 2,73 1,11 -17,51 İzmir Fırça 7,12 14,84 28,06 Jantsa Jant Sanayi 70,00 -2,10 68,89 Kafein Yazılım 24,70 -2,91 15,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,76 -2,97 Kaplamin 25,50 -1,62 -24,56 Kardemir (A) 6,90 -11,42 15,97 Kardemir (B) 6,82 -11,43 29,41 Kardemir (D) 7,61 -9,08 31,66 Karel Elektronik 32,34 -1,82 40,24 Karsan Otomotiv 3,78 -3,82 16,31 Karsu Tekstil 8,60 3,99 0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,29 19,34 Kartonsan 50,60 -2,69 -46,55 Katmerciler Ekipman 2,92 -2,99 -5,19 Kent Gıda 190,00 -4,04 -46,57 Kerevitaş Gıda 4,39 -1,13 -33,28 Kervan Gıda 16,41 1,42 25,25 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 -53,97 Kiler GMYO 1,74 0,00 -30,68 Kızılbük GYO 21,30 26,63 Klimasan Klima 22,44 3,89 32,23 Koç Holding 23,18 0,61 13,34 Konfrut Gıda 17,47 2,34 3,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,50 -1,60 147,04 Konya Çimento 846,00 -1,05 -25,13 Koray GMYO 6,84 -11,74 53,71 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 -2,16 51,77 Koza Altın 106,30 2,51 9,93 Koza Madencilik 15,52 14,96 0,19 Körfez GMYO 5,00 -2,15 -13,79 Kristal Kola 1,33 1,53 -56,46 Kron Telekomünikasyon 37,62 -13,64 2,12 Kuştur Kuşadası Turizm 199,00 -3,40 26,51 Kuyas Yatırım 2,66 9,92 15,65 Kütahya Porselen 57,20 -1,46 13,38 Kütahya Şeker Fabrikası 51,95 21,21 Lider Faktoring 2,96 1,72 -13,20 Link Bilgisayar 29,76 -3,00 -5,81 Logo Yazılım 38,68 -2,22 24,21 Lokman Hekim Sağlık 10,07 4,68 40,48 Lüks Kadife 46,38 1,00 60,97 Makina Takım 3,07 1,66 -9,97 Manas Enerji Yönetimi 18,25 14,49 Marka Yatırım Holding 4,72 -9,23 -26,59 Marmaris Altınyunus 162,80 -0,12 46,53 Marshall 231,80 -1,78 -24,42 Martı GMYO 1,06 -0,93 -58,49 Martı Otel 1,68 1,82 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 34,56 2,92 Mavi Giyim 55,90 -2,02 8,31 Mazhar Zorlu Holding 37,54 0,37 19,25 Meditera Tıbbi Malzeme 41,14 18,42 Mega Polietilen 5,67 -4,71 -25,98 Menderes Tekstil 2,09 0,00 -32,36 Mercan Kimya 9,47 -6,70 Merit Turizm 16,85 5,31 62,65 Merko Gıda 4,86 -0,21 -43,75 Metemtur Yatırım 3,83 2,13 -52,63 Metro Holding 1,52 -0,65 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 4,74 -15,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 0,57 -24,03 Migros Ticaret 36,24 -2,63 -15,33 Milpa 4,10 -5,75 -10,87 Mistral GMYO 4,06 -2,87 -13,80 MLP Sağlık 24,78 3,25 24,71 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 1,80 22,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,36 -0,14 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,28 1,22 8,95 Naturel Enerji 36,18 -1,36 1,89 Naturelgaz 7,88 0,51 Net Holding 3,94 4,23 14,87 Netaş Telekom. 17,06 -4,91 -39,25 Niğbaş Niğde Beton 11,01 0,09 -78,83 Nuh Çimento 36,46 -6,51 -24,09 Nurol GMYO 16,57 -1,31 127,30 Odaş Elektrik 1,42 5,19 -51,43 Orge Enerji Elektrik 6,53 6,35 41,57 Orma Orman Mahsulleri 29,00 -1,69 97,01 Osmanlı Menkul 23,44 5,78 -24,00 Ostim Endüstriyel Yat 2,20 -2,22 -20,11 Otokar 335,00 -0,89 10,09 Oyak Çimento 6,79 -1,02 -22,67 Oyak Yat. Ort. 6,90 -0,86 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 23,70 -1,33 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 -2,71 -16,14 Özak GMYO 4,44 3,02 -12,94 Özbal Çelik Boru 13,31 9,28 103,21 Özderici GMYO 1,54 1,99 -30,63 Özerden Plastik 7,70 -2,53 -14,44 Pamel Elektrik 41,04 27,61 92,50 Panora GMYO 6,65 5,22 11,53 Papilon Savunma 14,51 -2,03 -36,19 Park Elek.Madencilik 4,77 0,42 -11,17 Parsan 27,38 -2,77 12,67 Pegasus 69,40 -1,98 -6,97 Peker GMYO 0,92 -2,13 -60,67 Penguen Gıda 2,99 -2,29 -40,79 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 95,95 46,82 Pera GMYO 1,49 0,68 -14,94 Pergamon Dış Ticaret 22,90 -1,29 24,94 Petkim 5,95 -0,50 19,48 Petrokent Turizm 2.050,40 0,56 126,21 Pınar Et ve Un 17,12 3,19 -21,77 Pınar Su 7,37 -1,07 -0,81 Pınar Süt 17,06 2,65 -24,35 Plastikkart 18,70 4,00 29,41 Polisan Holding 2,71 -1,45 -29,51 Politeknik Metal 358,00 4,53 -11,76 Prizma Press Matbaacılık 4,15 -15,99 -24,27 QNB Finans Fin. Kir. 75,95 -0,07 -39,39 QNB Finansbank 39,36 -1,60 -44,05 QUA Granite Hayal Yapı 12,61 -2,32 Ral Yatırım Holding 4,24 -3,20 -4,50 Ray Sigorta 9,51 -3,45 -38,45 Reysaş GMYO 4,59 -10,00 -15,78 Reysaş Lojistik 3,92 -4,39 -24,24 Rhea Girişim 2,10 12,30 -43,55 Rodrigo Tekstil 15,30 -5,09 11,60 Royal Halı 3,09 -3,74 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,88 6,52 -27,74 Sabancı Holding 10,01 1,21 -9,21 Safkar Ege Soğutmacılık 9,10 -7,52 -16,36 Sanel Mühendislik 5,11 7,13 49,42 Sanifoam Sünger 22,80 13,66 67,65 Sanko Pazarlama 10,15 -0,10 9,52 Saray Matbaacılık 4,50 8,96 -48,69 Sarkuysan 12,69 0,79 45,91 Sasa Polyester 27,90 -1,83 86,19 Say Yenilenebilir Enerji 23,98 -1,56 181,79 Sekuro Plastik 22,32 0,81 59,89 Selçuk Ecza Deposu 9,10 5,08 -32,25 Selçuk Gıda 7,90 28,87 58,63 Selva Gıda Sanayi 7,93 11,85 Senkron Güvenlik 27,96 -0,07 6,47 Serve Film Prodüksiyon 15,35 4,42 -4,06 Servet GMYO 77,40 11,05 -1,28 Seyitler Kimya 18,27 10,53 35,70 Silverline Endüstri 5,49 -1,08 -36,16 Sinpaş GMYO 4,51 15,94 7,89 Smartiks Yazılım 5,62 -1,40 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 20,90 -3,78 -20,64 Söktaş 2,38 0,00 -26,79 Sönmez Filament 38,48 -0,67 -45,19 Sönmez Pamuklu 13,64 3,33 -43,17 Sumaş Suni Tahta 82,25 1,54 60,49 Şeker Fin. Kir. 5,32 -3,27 -16,88 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,70 0,12 21,52 Şok Marketler Ticaret 12,43 1,30 -0,40 T. Halk Bankası 4,85 4,75 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,90 0,00 -35,93 T.S.K.B. 1,31 -0,76 -24,99 T.Tuborg 17,03 0,77 -5,76 Taç Tarım Ürünleri 24,52 -3,08 132,86 Tat Gıda 8,81 -2,11 -23,80 TAV Havalimanları 22,80 -2,90 7,04 Taze Kuru Gıda 194,10 -5,59 -10,26 Tek-Art Turizm 1,37 -3,52 -32,18 Tekfen Holding 14,33 -1,44 -12,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 -1,95 -24,71 Temapol Polimer Plastik 14,79 -5,31 28,61 TGS Dış Ticaret 13,10 -5,48 3,07 Tofaş Oto. Fab. 40,34 -5,22 30,50 Torunlar GMYO 3,82 5,23 -2,05 Trabzon Liman 28,34 -1,39 -11,77 Trabzonspor Sportif 3,59 5,59 47,13 Trend GMYO 6,58 -1,20 -47,65 TSKB GMYO 3,65 9,28 -36,52 Tuğçelik 13,59 2,95 68,19 Tukaş 6,76 1,35 -30,24 Turcas Petrol 3,38 -0,88 -30,31 Tureks Turizm Taşımacılık 10,54 6,04 Turkcell 15,99 3,63 4,53 Tümosan Motor ve Traktör 18,69 5,06 32,84 Tüpraş 99,15 -1,44 -8,19 Türk Hava Yolları 12,26 -1,29 -5,03 Türk İlaç Serum 15,37 3,22 Türk Prysmian Kablo 11,91 1,97 -1,26 Türk Telekom 7,21 4,80 -10,90 Türk Traktör 171,90 -3,26 0,90 Türker Proje Gayrimenkul 121,90 3,31 7,97 Türkiye Sigorta 4,86 0,62 -21,34 Ufuk Yatırım 22,30 31,64 66,42 Ulaşlar Turizm Yat. 3,63 -4,47 -14,39 Ulusoy Elektrik 54,00 0,00 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,49 9,36 7,89 Umpaş Holding 1,21 0,00 -53,64 Uşak Seramik 1,82 -2,67 -22,22 Utopya Turizm 24,20 28,18 -37,63 Uzertaş Boya 33,96 -6,86 -40,00 Ülker Bisküvi 19,46 -1,37 -12,80 Ünlü Yatırım Holding 5,30 3,92 Vakıf Fin. Kir. 8,59 -1,94 152,05 Vakıf GMYO 1,50 2,74 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,74 0,30 -8,42 Vakıflar Bankası 3,55 1,72 -24,63 Vakko Tekstil 10,60 0,95 69,16 Vanet Gıda 5,63 6,83 -27,17 VBT Yazılım 25,48 16,35 Verusa Holding 45,20 -2,12 0,27 Verusaturk Girisim 22,24 1,18 70,44 Vestel 29,32 -0,95 50,15 Vestel Beyaz Eşya 47,02 -0,38 25,80 Viking Kağıt 7,03 -7,50 -21,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,54 2,01 -15,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,08 -2,21 -16,89 Yataş 13,88 2,97 -3,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,62 -1,90 -17,73 Yeni Gimat GMYO 13,78 0,36 18,87 Yeşil GMYO 0,93 -5,10 -32,61 Yeşil Yapı 1,06 -3,64 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,12 -0,93 -50,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 -0,12 -28,85 Yonga Mobilya 21,52 1,80 -27,76 Yükselen Çelik 5,33 -4,99 1,88 Yünsa 10,76 -6,11 -22,54 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 -1,23 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt