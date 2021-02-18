Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)
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Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)

18.02.2021 19:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:06
Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)

Son dakika haberi: ADLİYEYE SEVK EDİLDİTekirdağ'da, uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu'nu tabanca ile vurarak öldüren S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'da, uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu'nu tabanca ile vurarak öldüren S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüpheli S.K.'nın daha önce adam yaralama suçundan cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.


Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)
Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)
Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)
Son dakika haber... Uzman onbaşı, tartıştığı sabıkalı tarafından öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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