Son dakika haber... Ümit Karan: Türkiye transfer çöplüğü olmuş

"Galatasaray yönetimi daha iyi bir kadro kurabilirdi"

"Gomis'i herkes çok seviyor ben de seviyorum, karakterli bir oyuncu ama Galatasaray'ın parasını harcamamak lazım"

Oynadığı süre boyunca kalecilerden yana hiç zorlanmadığını anlatan Karan, "Fenerbahçeli Lugona'ya karşı oynamak çok hoşuma giderdi. O bana ben ona vururdum. Arkadan da tendonuma basardı ufak ufak. Sert bir oyuncuydu severdim onu. İyi oyuncuydu" dedi.