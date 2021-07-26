Son dakika haber | Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Başbakanı Dabire tarafından kabul edildi
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Son dakika haber | Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Başbakanı Dabire tarafından kabul edildi

Son dakika haber | Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Başbakanı Dabire tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Başbakanı Christophe Joseph Marie Dabire ile görüştü.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Başbakanı Christophe Joseph Marie Dabire ile görüştü.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre, Başbakan Dabire, kabulde, iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerin, güvenlik, sağlık ve yatırımlar olmak üzere birçok alanda daha ileri götürülmesi için önemli bir potansiyel taşıdığını kaydetti.

Büyükelçi Arı da Burkina Faso tarafından gösterilen ilişkileri mükemmel seviyeye taşıma noktasındaki iradenin Türkiye tarafından da paylaşıldığını vurguladı.

Arı, Türkiye ve Burkina Faso arasında ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi alanlardaki fırsat ve projelerin hayata geçirilmesi için görev süresi boyunca Burkina Faso makamlarıyla iş birliği içinde çalışacağını dile getirdi.

En önemli ihracat kalemleri altın, pamuk, meyve, kaju, çinko, manganez ve susam olan Burkina Faso ile Türkiye'nin başta güvenlik, savunma sanayisi, ticaret, yatırım ve eğitim alanlarında önemli iş birliği potansiyeli bulunuyor.

Ticaret Bakanlığının son verilerine göre Türkiye, geçen yıl Burkina Faso'ya 66 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aynı yıl Burkina Faso'dan ithalat ise 8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği 2012'de, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçiliği de 2014'te açılmıştı.

Büyükelçi Arı, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye 6 Temmuz'da sunmuştu.

Son dakika haber | Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Başbakanı Dabire tarafından kabul edildi
Son dakika haber | Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Arı, Burkina Faso Başbakanı Dabire tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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